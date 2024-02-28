В Минобразования заявили, что в процессе оптимизации вузов больше всего сопротивления встретили со стороны ректоров

Заместитель Министра отметил, что определенное сопротивление процессу оптимизации сети вузов есть.

Источник фото: Андрей Шестак / theukrainians.org

В процессе оптимизации высших учебных заведений Украины больше всего сопротивления Министерство образования и науки встретило со стороны ректоров. Об этом в эфире национального телемарафона 28 февраля заявил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

«У нас нет цели сократить количество преподавателей. Напротив, мы сейчас уменьшаем некоторую нагрузку на преподавателя», – сказал он.

По его словам, вопрос не в деньгах, ведь когда уменьшается количество заведений – улучшается качество обучения. Ведь идет определенная конкуренция.

В то же время заместитель Министра отметил, что определенное сопротивление процессу оптимизации сети вузов есть.

«Важнейшее сопротивление, на самом деле, часто связано с амбициями ректора. Мы должны понимать, что вот кто будет сокращен в этом всем процессе. Это будет вместо двух ректоров станет один. А это болезненный процесс для лидера», – подытожил Винницкий.

Как ранее мы писали, Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества.

Также Кабмин объединил два научных учреждения и одно учебное заведение с ведущими вузами страны в Харькове, Киеве и Львове.

Кроме того, мы писали об вопросе отмены заочки и вечерней формы – что говорят в Комитете ВРУ об изменениях в высшем образовании.

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