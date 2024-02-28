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  1. В Україні

В Міносвіти заявили, що у процесі оптимізації вишів найбільше спротиву зустріли з боку ректорів

13:15, 28 лютого 2024
Заступник Міністра зазначив, що певний спротив процесу оптимізації мережі вишів є.
В Міносвіти заявили, що у процесі оптимізації вишів найбільше спротиву зустріли з боку ректорів
Джерело фото: Андрій Шестак / theukrainians.org
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У процесі оптимізації вищих навчальних закладів України найбільше спротиву Міністерство освіти і науки зустріло з боку ректорів. Про це в ефірі національного телемарафону 28 лютого заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

«Ми не маємо мети скоротити кількість викладачів. Навпаки, ми зараз зменшуємо деяке навантаження на викладача», - сказав він.

За його словами питання не в грошах, адже коли зменшується кількість закладів – покращується якість навчання. Адже йде певна конкуренція.

Водночас заступник Міністра зазначив, що певний спротив процесу оптимізації мережі вишів є.

«Найважливіший спротив, насправді, часто пов'язаний з амбіціями ректора. Ми маємо розуміти, що от хто буде скорочений у цьому всьому процесі. Це буде замість двох ректорів стане один. А це болючий процес для лідера», – підсумував Винницький.

Як раніше ми писали, Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги.

Також Кабмін об’єднав дві наукові установи та один навчальний заклад із провідними вишами країни у Харкові, Києві та Львові.

Крім того, ми писали про питання скасування заочки та вечірньої форми – що говорять у Комітеті ВРУ про зміни у вищій освіті.

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