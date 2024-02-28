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Цифровізуємо судову систему, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронний суд буде в Дії

10:44, 28 лютого 2024
Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час, заявив Михайло Федоров.
Цифровізуємо судову систему, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронний суд буде в Дії
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Частина сервісів електронного правосуддя буде в Дії. Таку заяву зробив 28 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час», - зазначив він.
«Зараз трансформуємо єдину інформаційну систему (мається на увазі ЄСІТС – прим. ред.). Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду», - додав він.
Також паралельно Мінцифри працює над електронним виконавчим документом у Дії — «це рішення суду, яке треба виконати примусово».
«Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії», - пояснив він.

За його словами, користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.
Як зазначив Федоров, «частина судових сервісів вже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр. Також послуги в Дії: судові сповіщення, рішення та штрафи».

«Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією», - підкреслив Федоров.

Електронні сервіси та систему розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з Вищою радою правосуддя, Комітетом Верховної Ради з питань правової політики та Державною судовою адміністрацією за підтримки донорів та консалтингової компанії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», керівник ДП «Центр судових сервісів» Мартин Герасим пояснив, чому створення ЄСІТС стикнулося з проблемами, під час співбесіди на посаду заступника голови ДСА.

«Коли я прийшов до судової системи 10 років тому, мені здавалося, що вже от-от з’явиться система, коли рішення буде автоматично завантажуватися у систему, а суддя просто буде його підтверджувати.

Час збіг, як одна хвилина, але суди і далі працюють на Д-3 та ДСС (старій базі для документообігу – прим. ред.)», - зазначив він.

Ядром, за його словами, має бути документообіг суду – що забезпечує потреби розгляду справ, складання звітності, вирішення організаційно-господарських та кадрових питань, ведення суддівських досьє. Він має бути доступним для громадян 24/7.

Повинен здійснюватися централізований авторозподіл справ з неможливістю втручання будь-якої особи в цей процес. Всі ці системи мають працювати як одне ціле згідно зі стратегію інтероперабельності.

Необхідно, щоб інформація вносилася тільки один раз тільки в одному місці, і з нею могли працювати всі користувачі, де, коли і кому це потрібно.

Втім, наразі конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації, як відомо, застряг на етапі спецперевірки.

Автор: Наталя Мамченко 

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