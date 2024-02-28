Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

Часть сервисов электронного правосудия будет в Дії. Такое заявление сделал 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Цифровизация суда – это часть Государственной антикоррупционной стратегии. Электронный суд сделает систему судопроизводства более современной и более эффективной. Часть сервисов будет в онлайне и Дії. Это упростит документооборот, ускорит рассмотрение и облегчит коммуникацию между участниками дел. Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономлено время», - отметил он.

«Сейчас трансформируем единую информационную систему (имеется в виду ЕСИТС – прим. ред). Она уже прошла IT-аудит, теперь проверяем функциональность. После окончания сформируем обновленную концепцию электронного суда», - добавил он.

Также параллельно Минцифры работает над электронным исполнительным документом в Дії — это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.

«Например, вы дали деньги в долг по расписке, вам их не вернули, вы подали в суд — и суд постановил взыскать деньги с должника. То есть суд выдает исполнительный документ. Чтобы его получить, надо отстоять очередь, это куча бумаг и затраченного времени. После запуска услуги документ будет в Дії», - пояснил он.

По его словам, пользоваться электронным судом смогут около 7 миллионов человек: граждане, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, бизнес и работники судов.

Как отметил Федоров, «часть судебных сервисов уже доступна онлайн: электронный кабинет, судебные заседания онлайн, контакт-центр. Также услуги в Дії: судебные уведомления, решения и штрафы.

«Как показывает опыт, именно цифровизация является одним из самых эффективных инструментов для борьбы с коррупцией», - подчеркнул Федоров.

Электронные сервисы и систему разрабатывает Министерство цифровой трансформации совместно с Высшим советом правосудия, Комитетом Верховной Рады по правовой политике и Государственной судебной администрацией при поддержке доноров и консалтинговой компании.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководитель ГП «Центр судебных сервисов» Мартын Герасим объяснил, почему создание ЕСИТС столкнулось с проблемами во время собеседования на должность заместителя председателя ГСА.

«Когда я пришел в судебную систему 10 лет назад, мне казалось, что вот-вот появится система, когда решение будет автоматически загружаться в систему, а судья просто будет его подтверждать.

Время прошло, как одна минута, но суды и дальше работают на Д-3 и ДСС (старой базе для документооборота – прим. ред.)», - отметил он.

Ядром, по его словам, должен быть документооборот суда – обеспечивающий потребности рассмотрения дел, составление отчетности, решение организационно хозяйственных и кадровых вопросов, ведение судейских досье. Он должен быть доступен для граждан 24/7.

Должен осуществляться централизованное автораспределение дел с невозможностью вмешательства любого лица в этот процесс. Все эти системы должны работать как одно целое в соответствии со стратегией интероперабельности.

Необходимо, чтобы информация вносилась только один раз только в одном месте и с ней могли работать все пользователи, где, когда и кому это нужно.

Впрочем, конкурс на заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации, как известно, застрял на этапе спецпроверки.

Автор: Наталя Мамченко

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