«Сливала» оккупантам разведданные об ВСУ: в Харьковской области задержали должностное лицо одного из университетов

Предательнице грозит пожизненное заключение.

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В Харьковской области в Балаклейском районе задержали российскую агентку, которая пыталась выявить и сфотографировать возможные локации ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, задержанной оказалась инженерка одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова.

В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска.

Для сбора разведданных российская агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны.

«Полученные сведения она мессенджером передавала «связному» российским спецслужбам. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, воюющий под Купянском», — отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленница «сливала» информацию администратору российского телеграмм-канала, созданного в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Информация требовалась захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона.

Как установило расследование, чиновник университета начала сотрудничество с оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения рф.

«Вниманию» спецслужб рф она попала как идеологическая сторонница рашизма, которая в разговорах со знакомыми восхваляла кремль и оправдывала ракетные удары по Украине, добавила СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии рф.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.

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