В Мали автобус слетел с моста в реку, есть погибшие

По меньшей мере 31 человек погиб в аварии автобуса в Мали.

В Мали автобус слетел с моста и попал в реку. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 31 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на министерство транспорта Мали.

Указано, что автобус, который направлялся в Буркина-Фасо, упал в реку вблизи западного города Кениба. По предварительной версии происшествия, водитель потерял контроль над транспортным средством.

Известно, что среди погибших есть как местные жители, так и граждане других стран Западной Африки. По данным ООН за 2023 год, примерно четверть всех мировых смертей от ДТП приходится на континент Африка, хотя автопарк Африки составляет лишь 2% от общего мирового объема.

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