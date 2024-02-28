Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

Пять членов ВККС указали, что конкурс в Верховный Суд завершился еще в 2017 году, поэтому основания для оценивания Павла Вовка отсутствовали.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

  1. В мире

В Мали автобус слетел с моста в реку, есть погибшие

12:21, 28 февраля 2024
По меньшей мере 31 человек погиб в аварии автобуса в Мали.
В Мали автобус слетел с моста в реку, есть погибшие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мали автобус слетел с моста и попал в реку. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 31 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на министерство транспорта Мали.

Указано, что автобус, который направлялся в Буркина-Фасо, упал в реку вблизи западного города Кениба. По предварительной версии происшествия, водитель потерял контроль над транспортным средством.

Известно, что среди погибших есть как местные жители, так и граждане других стран Западной Африки. По данным ООН за 2023 год, примерно четверть всех мировых смертей от ДТП приходится на континент Африка, хотя автопарк Африки составляет лишь 2% от общего мирового объема.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури