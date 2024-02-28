У Малі автобус злетів з мосту у річку, є загиблі

Щонайменше 31 людина загинула в аварії автобуса в Малі.

У Малі автобус злетів з мосту і потрапив у річку. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 31 людина, повідомляє Reuters, посилаючись на міністерство транспорту Малі.

Зазначено, що автобус, який прямував до Буркіна-Фасо, впав у річку поблизу західного міста Кеніба. За попередньою версією події, водій втратив контроль над транспортним засобом.

Наразі відомо, що серед загиблих є як місцеві мешканці, так і громадяни інших країн Західної Африки. За даними ООН за 2023 рік, приблизно чверть всіх світових смертей від ДТП припадає на континент Африка, хоча автопарк Африки становить лише 2% від загального світового обсягу.

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