Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності

Найближчим часом НСЗУ має розробити форму договору, яка буде погоджена МОЗ.

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Як писала «Судово-юридична газета», ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів.

У Національній службі здоров’я України зазначили, що проєкт будуть реалізовуватимуть в межах Програми медичних гарантій. На це в державному бюджеті на 2024 рік передбачено 750 млн грн.

Безоплатно отримати послуги зубопротезування зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців.

Найближчим часом НСЗУ має розробити форму договору, яка буде погоджена Міністерством охорони здоров’я. Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з зубопротезування.

Оголошення про прийом пропозицій від медзакладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту, буде розміщено на сайті НСЗУ, а укласти договір із НСЗУ зможуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Як ми писали раніше, послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

Також ми писали, що за результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

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