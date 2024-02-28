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  1. Суспільство

Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності

15:24, 28 лютого 2024
Найближчим часом НСЗУ має розробити форму договору, яка буде погоджена МОЗ.
Укласти договір на зубопротезування для ветеранів зможуть медзаклади будь-якої форми власності
Джерело фото: Bogdan condr / Unsplash
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Як писала «Судово-юридична газета», ветерани та учасники бойових дій зможуть безкоштовно протезувати зуби. Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безоплатного зубопротезування ветеранів.

У Національній службі здоров’я України зазначили, що проєкт будуть реалізовуватимуть в межах Програми медичних гарантій. На це в державному бюджеті на 2024 рік передбачено 750 млн грн.

Безоплатно отримати послуги зубопротезування зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців. 

Найближчим часом НСЗУ має розробити форму договору, яка буде погоджена Міністерством охорони здоров’я. Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з зубопротезування. 

Оголошення про прийом пропозицій від медзакладів,  які бажають взяти участь у реалізації проєкту, буде розміщено на сайті НСЗУ, а укласти договір із НСЗУ зможуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Як ми писали раніше, послуги ветеранам планують надавати за принципом єдиного вікна. За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, ветеранська політика потребує кардинальних змін, адже Мінветеранів – це історія не лише про пільги.

Також ми писали, що за результатами опитування планової стоматологічної допомоги потребують майже 50% ветеранів.

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