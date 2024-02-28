Вимагав ₴160 000 за оформлення договорів користування землею: повідомлено про підозру директору департаменту «Укрнафти»

Підозрюваний запропонував своїй знайомій за її власні кошти користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

У Києві повідомили про підозру директору департаменту ПАТ «Укрнафта», який вимагав 160 тисяч гривень за допомогу в оформленні договорів користування землею. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору одного з департаментів ПАТ «Укрнафта» в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб компанії, уповноважених на укладання договорів користування земельними ділянками компанії (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — зазначили в ОГП.

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника управління ПАТ «Укрнафта», у 2018 році запропонував своїй знайомій за її власні кошти користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Також він запропонував жінці сплачувати йому особисто 80 тис грн в якості щорічного платежу за користування землею.

«У 2022 році через проблеми зі збором врожаю жінка не виплатила посадовцю 80 тис грн за користування земельними ділянками. Після цього він почав надсилати їй у месенджері повідомлення, погрожуючи забрати землю та перешкоджати у зборі врожаю.

Користуючись цими ділянками, жінка неодноразово просила посадовця укласти з нею офіційний договір, який би закріпив її право на користування землею. Однак чоловік наголошував, що достатньо плати йому особисто та запевняв, що не буде ніяких проблем.

Під час чергової зустрічі у грудні 2023 року жінка знову ініціювала процес офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тис грн за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі», — розповіли у Офісі Генпрокурора.

Неправомірну вигоду підозрюваний отримував у кілька етапів. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини - 80 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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