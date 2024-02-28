Требовал ₴160 000 за оформление договоров пользования землей: сообщено о подозрении директору департамента «Укрнафты»

Подозреваемый предложил своей знакомой за ее собственные средства пользоваться и обрабатывать 30 га земли, которая находится во владении и распоряжении управления «Полтаванефтегаз» ПАО «Укрнафта».

В Киеве сообщили о подозрении директору департамента ПАО «Укрнафта», требовавшему 160 тысяч гривен за помощь в оформлении договоров пользования землей. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении директору одного из департаментов ПАО «Укрнафта» в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц компании, уполномоченных на заключение договоров пользования земельными участками компании (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — отметили в ОГП.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника управления ПАО «Укрнафта», в 2018 году предложил своей знакомой за ее собственные средства пользоваться и обрабатывать 30 га земли, находящейся во владении и распоряжении управления «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта».

Также он предложил женщине платить ему лично 80 тыс. грн в качестве ежегодного платежа за пользование землей.

«В 2022 году из-за проблем со сбором урожая женщина не выплатила должностному лицу 80 тыс грн за пользование земельными участками. После этого он начал посылать ей в мессенджере сообщения, угрожая забрать землю и препятствовать сбору урожая.

Пользуясь этими участками, женщина неоднократно просила чиновника заключить с ним официальный договор, который закрепил бы ее право на пользование землей. Однако мужчина отмечал, что достаточно платить ему лично и уверял, что не будет никаких проблем.

Во время очередной встречи в декабре 2023 женщина снова инициировала процесс официального оформления ее права на пользование землей. На указанное предложение мужчина сообщил, что сначала женщина должна оплатить ему лично 160 тыс. грн за пользование участками за 2022-2023 годы, а уже потом он поможет ей и договорится с уполномоченными лицами о заключении с ней договоров на аренду земли», — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Неправомерную выгоду подозреваемый получал в несколько этапов. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части – 80 тыс грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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