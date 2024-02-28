Украина готова подписать соглашение по безопасности с США, – Кулеба назвал условие

Украина ждет решения США по финансовой поддержке перед заключением соглашения по безопасности.

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Украина ожидает решения Соединенных Штатов о продлении помощи, после чего может быть подписано соглашение по безопасности между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

"Вечером - стулья, утром - деньги ... То есть сначала деньги, потом подписание", - подчеркнул он, подчеркивая важность финансовой поддержки перед заключением соглашения.

Кулеба отметил, что соглашение по безопасности содержит детализированную информацию, и США будут готовы подписать его только после того, как будут иметь четкое представление об имеющихся ресурсах.

"Эти соглашения о гарантиях они же очень конкретные. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика", - пояснил он.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что страна не сомневается в подписании такого соглашения с США и ожидает положительного решения от американских партнеров.

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