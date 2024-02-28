В Киеве и области возможны резкие колебания уровней воды в Днепре

Коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища.

В течение нескольких дней в Киеве и Бориспольском районе области возможны резкие колебания уровней воды на реке Днепр с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий (І уровень опасности – желтый), пишут в КГГА.

Как отмечается, колебания возможны вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища.

В КГГА отметили, что спасательные службы столицы на постоянной связи с украинским гидрометцентром, который проводит постоянный анализ развития гидрометеорологической ситуации в бассейне Днепра.

Кроме того, КП «Плес» осуществляет ежедневный мониторинг уровня воды в Русановском проливе для предупреждения возможных подтоплений.

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