Европейские фермеры приветствовали выгодную для них реформу торговли с Украиной

Решение ЕС включает расширение «аварийного тормоза» на различные виды продуктов.

Источник фото: slovoidilo.ua

Фермерские организации Европейского Союза приветствовали голосование в Комитете Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства, которое касалось усиления мер против импорта продуктов питания в рамках предложения Комиссии по реформированию торговли с Украиной, сообщает Euractiv.

Согласно пресс-релизу, украинские аграрии требуют обновления так называемых автономных торговых мер, предложенных Еврокомиссией в январе этого года. Эти меры предусматривают приостановление пошлин и квот на импорт из Украины до июня 2025 года.

Накануне голосования в Европарламенте росло напряжение между фермерскими организациями в ЕС и Украине. Шесть основных фермеров и ассоциаций производителей продуктов питания выразили свое несогласие с предложением Комиссии, считая его угрозой для стабильности рынка продовольственных товаров ЕС.

В то же время, принятое евродепутатами заключение поддерживает включение всех секторов в защитные меры, а также расширение "аварийного тормоза" на различные виды продуктов питания. Депутаты также предлагают использование фонда для Украины на закупку и хранение импортируемых продуктов питания с целью стабилизации рыночных цен.

Кроме того, рассматривается поправка по "общественному вмешательству", которое может стать инструментом управления перепроизводством продуктов питания. Этот механизм до сих пор остается актуальным для некоторых продуктов, включая зерновые, говядину, молоко и масло.

Ожидается, что торговый комитет Европарламента проголосует за меры 7 марта, учитывая все аспекты обсуждения и позиции заинтересованных сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.