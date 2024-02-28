Через 3 года люди смогут понимать язык домашних любимцев

ChatGPT поможет переводить язык кошек и собак на английский.

В научном мире ожидается, что через 3 года люди смогут полностью понимать своих домашних животных благодаря новому проекту "ChatGPT для животных", который уже находится в разработке. Эта инициатива предусматривает создание нейронной сети, которая будет функционировать как полноценный переводчик между языком животных и человеческим языком, в частности между кошачьим/собачьим и английским. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи во всем мире используют новый подход, известный как "цифровая биоакустика", с помощью крошечных портативных цифровых рекордеров, для записи звуков и поведения животных, которые часто слишком тихие или сложные для восприятия людьми. Эти данные будут использоваться для обучения искусственного интеллекта в расшифровке этих сообщений и их дальнейшего перевода для понимания людьми.

Проекты, такие как Earth Species Project, ожидают прорыва в ближайшие 12-36 месяцев. Организация, основанная в 2017 году, ставит целью создание возможности записывать, понимать и общаться с различными видами животных, от кошек и собак до более экзотических, таких как киты и вороны.

Текущие исследования Earth Species Project включают работу над картографированием голосового репертуара ворон и созданием новых вокализаций, которые могут понять эти птицы. По словам одного из соучредителей проекта Азы Раскина создание новых вокализаций для общения с животными возможно уже в течение следующих 12-36 месяцев.

Раскин считает, что это позволит общаться с животными на более глубоком уровне, и в будущем может открыть новые возможности для понимания и общения с животным миром.

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