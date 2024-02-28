Через 3 роки люди зможуть розуміти мову домашніх улюбленців

ChatGPT допоможе перекладати мову котів та собак на англійську.

У науковому світі очікується, що через 3 роки люди зможуть повністю розуміти своїх домашніх тварин завдяки новому проекту «ChatGPT для тварин», який вже знаходиться у розробці. Ця ініціатива передбачає створення нейронної мережі, яка буде функціонувати як повноцінний перекладач між мовою тварин і людською мовою, зокрема між котячим/собачим і англійською. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники в усьому світі використовують новий підхід, відомий як "цифрова біоакустика", за допомогою крихітних портативних цифрових рекордерів, для записування звуків та поведінки тварин, які часто надто тихі або складні для сприйняття людьми. Ці дані використовуватимуться для навчання штучного інтелекту в розшифровці цих повідомлень і їх подальшого перекладу для розуміння людьми.

Проекти, такі як Earth Species Project, очікують на прорив у найближчі 12-36 місяців. Організація, заснована в 2017 році, має за мету створення можливості записувати, розуміти та спілкуватися з різними видами тварин, від котів і собак до більш екзотичних, таких як кити та ворони.

Поточні дослідження Earth Species Project включають роботу над картографуванням голосового репертуару ворон і створенням нових вокалізацій, які можуть зрозуміти ці птахи. За словами одного зі співзасновників проекту Ази Раскіна створення нових вокалізацій для спілкування з тваринами можливе вже протягом наступних 12-36 місяців.

Раскін вважає, що це дозволить спілкуватися з тваринами на більш глибокому рівні, і в майбутньому може відкрити нові можливості для розуміння та спілкування з тваринним світом.

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