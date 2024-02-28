Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

Відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року – поправки до законопроекту про мобілізацію

Давид Арахамія поправкою до другого читання пропонує, аби відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років і місце проживання дитини визначено з одним із батьків за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року.

Підвищення податків не буде, але Кабмін готує альтернативний план у випадку відсутності фінансування США

Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, перегляд акцизних зборів, - заступник голови Комітету з питань податків Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про те, що парламент очікує альтернативний план від Кабміну.

Документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС необхідно подавати в електронному вигляді – ВККС

Можливість формування документів для участі у конкурсі буде забезпечено на офіційному сайті ВККС з 28 лютого

  1. Суспільство

Через 3 роки люди зможуть розуміти мову домашніх улюбленців

09:39, 28 лютого 2024
ChatGPT допоможе перекладати мову котів та собак на англійську.
Через 3 роки люди зможуть розуміти мову домашніх улюбленців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У науковому світі очікується, що через 3 роки люди зможуть повністю розуміти своїх домашніх тварин завдяки новому проекту «ChatGPT для тварин», який вже знаходиться у розробці. Ця ініціатива передбачає створення нейронної мережі, яка буде функціонувати як повноцінний перекладач між мовою тварин і людською мовою, зокрема між котячим/собачим і англійською. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники в усьому світі використовують новий підхід, відомий як "цифрова біоакустика", за допомогою крихітних портативних цифрових рекордерів, для записування звуків та поведінки тварин, які часто надто тихі або складні для сприйняття людьми. Ці дані використовуватимуться для навчання штучного інтелекту в розшифровці цих повідомлень і їх подальшого перекладу для розуміння людьми.

Проекти, такі як Earth Species Project, очікують на прорив у найближчі 12-36 місяців. Організація, заснована в 2017 році, має за мету створення можливості записувати, розуміти та спілкуватися з різними видами тварин, від котів і собак до більш екзотичних, таких як кити та ворони.

Поточні дослідження Earth Species Project включають роботу над картографуванням голосового репертуару ворон і створенням нових вокалізацій, які можуть зрозуміти ці птахи. За словами одного зі співзасновників проекту Ази Раскіна створення нових вокалізацій для спілкування з тваринами можливе вже протягом наступних 12-36 місяців.

Раскін вважає, що це дозволить спілкуватися з тваринами на більш глибокому рівні, і в майбутньому може відкрити нові можливості для розуміння та спілкування з тваринним світом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури