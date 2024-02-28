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  1. В Україні

В Україні втричі більше 40-річних: як демографічні тенденції впливають на військову службу та економіку

09:22, 28 лютого 2024
В Україні наразі втричі більше людей середнього віку, ніж молодих.
В Україні втричі більше 40-річних: як демографічні тенденції впливають на військову службу та економіку
Джерело фото: radiotrek.rv.ua
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В Україні зараз втричі більше чоловіків у віці 40 років, ніж у віці 20 років через демографічний спад. Ця ситуація має потенційні наслідки для військової служби та демографії країни. Про це повідомляє The New York Times.

«Як і в більшості колишніх радянських республік, в Україні мало 20-річних, тому що народжуваність різко впала під час глибокої економічної депресії 1990-х років. Через цей демографічний спад зараз в Україні втричі більше чоловіків у віці 40 років, ніж у віці 20 років», – йдеться в матеріалі.

Зниження призовного віку в Україні, хоча й дозволить забезпечити відпочинок військовослужбовцям, які зараз стоять на захисті держави, може створити довгострокові ризики для підтримки чисельності населення. Призов більшої кількості чоловіків у віці 20 років, враховуючи можливі втрати під час конфлікту, може призвести до зменшення кількості новонароджених у цьому поколінні українців.

Це може викликати скорочення числа чоловіків призовного та працездатного віку через десятиліття, що поставить під загрозу як безпеку, так і економіку країни.

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