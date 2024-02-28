Інтеграція українських дітей у Польщі: Уряд готує зміни в освіті

У Польщі понад половина українських дітей-біженців не навчаються в школах.

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У Польщі близько половини українських дітей-біженців не зареєстровано у місцевих школах, що породжує питання про їхню освіту. Уряд Польщі планує внести зміни у навчальну систему для вирішення цієї проблеми в новому навчальному році, повідомляє oko.press.

За даними Центру громадянської освіти, у Польщі проживає близько 293 тисяч українських дітей, які прибули з батьками після російського вторгнення. Проте лише близько 185 тисяч з них відвідують польські школи, з яких приблизно 135 тисяч - біженці, а інші - діти економічних мігрантів.

Польський уряд визнає, що має обмежені знання про те, як українські учні інтегрувалися в польські школи та як вони володіють польською мовою. Проблема стає ще серйознішою, оскільки є діти, які навчаються поза польською системою, але про них практично нічого не відомо. Деякі навчаються в українських онлайн-школах, але йдеться про те, наскільки ефективно вони отримують освіту.

Заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха зазначила, що уряд бажає переконати українську владу та дітей в Польщі приєднатися до польської системи освіти. Вона підкреслила, що це важливо для підготовки дітей до життя, незалежно від того, чи залишаться вони в Польщі чи повернуться до України.

Уряд також планує запропонувати українським дітям вивчати українську мову та культуру, щоб підтримати їхню ідентичність. Польські школи також будуть надавати можливість вивчення української мови як другої іноземної мови. Однак, конкретні плани щодо організації навчання української мови ще обговорюються в уряді.

Уряд також розглядає можливість організації підготовчих занять для українських дітей, які вже відвідували польські школи. Ці заняття мають допомогти дітям покращити свої знання польської мови для успішного вступу до загальноосвітньої системи.

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