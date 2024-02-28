28 лютого: що відзначають в Україні та світі

В Україні 28 лютого відзначають День працівників патрульно-постової служби, День штурманської служби авіації Збройних Сил.

Джерело фото: lebedynrada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна відзначає кілька важливих подій 28 лютого: День працівників патрульно-постової служби, День штурманської служби авіації Збройних Сил та Всесвітній день кравців. Також в церковному календарі вшановується пам'ять преподобного Василія Посника.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України встановлено у 2008 році з метою визнання та подяки службовцям за їхню важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективності авіаційних операцій.

Яке церковне свято 28 лютого:

Преподобний Василій Посник, чиє свято також припадає на 28 лютого, жертвував своє життя за свою віру і вважається прикладом мужності та відданості істинним християнським цінностям.

Календар важливих подій за 28 лютого:

202 рік до н. е. — Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;

1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік — Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1854 рік — засновують Республіканську партію США;

1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік — у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації "Незалежна комісія з питань роззброєнь";

1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2013 рік — Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.