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  1. Общество

28 февраля: что отмечают в Украине и мире

09:09, 28 февраля 2024
В Украине 28 февраля отмечают День работников патрульно-постовой службы, День штурманской службы авиации Вооруженных Сил.
28 февраля: что отмечают в Украине и мире
Источник фото: lebedynrada.gov.ua
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Украина отмечает несколько важных событий 28 февраля: День работников патрульно-постовой службы, День штурманской службы авиации Вооруженных Сил и Всемирный день портных. Также в церковном календаре почитается память преподобного Василия Постника.

День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины установлен в 2008 году с целью признания и благодарности служащим за их важную роль в обеспечении безопасности и эффективности авиационных операций.

Какой церковный праздник 28 февраля:

Преподобный Василий Постник, чей праздник также приходится на 28 февраля, жертвовал свою жизнь за свою веру и считается примером мужества и преданности истинным христианским ценностям.

Календарь важных событий за 28 февраля:

202 год до н. э. - Лю Бан садится на китайский престол как первый император династии Хань;

1066 год - открывается Вестминстерское аббатство;

1654 год - польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;

1700 год - Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;

1854 год - основывают Республиканскую партию США;

1922 год - Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;

1935 год - в исследовательском учреждении DuPont (Уилмингтон, Делавэр, США) изготавливают первый образец нейлона;

1971 год - в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;

1984 год - Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" - восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;

1986 год - в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, руководителя международной неправительственной организации "Независимая комиссия по вопросам разоружения";

1988 год - в Сумгаите (Азербайджан) совершают погром армянского населения;

2013 год - Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;

2022 год - Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

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