28 февраля: что отмечают в Украине и мире

Украина отмечает несколько важных событий 28 февраля: День работников патрульно-постовой службы, День штурманской службы авиации Вооруженных Сил и Всемирный день портных. Также в церковном календаре почитается память преподобного Василия Постника.
День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины установлен в 2008 году с целью признания и благодарности служащим за их важную роль в обеспечении безопасности и эффективности авиационных операций.
Какой церковный праздник 28 февраля:
Преподобный Василий Постник, чей праздник также приходится на 28 февраля, жертвовал свою жизнь за свою веру и считается примером мужества и преданности истинным христианским ценностям.
Календарь важных событий за 28 февраля:
202 год до н. э. - Лю Бан садится на китайский престол как первый император династии Хань;
1066 год - открывается Вестминстерское аббатство;
1654 год - польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;
1700 год - Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;
1854 год - основывают Республиканскую партию США;
1922 год - Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;
1935 год - в исследовательском учреждении DuPont (Уилмингтон, Делавэр, США) изготавливают первый образец нейлона;
1971 год - в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;
1984 год - Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" - восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;
1986 год - в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, руководителя международной неправительственной организации "Независимая комиссия по вопросам разоружения";
1988 год - в Сумгаите (Азербайджан) совершают погром армянского населения;
2013 год - Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;
2022 год - Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.
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