Премьер Польши напомнил словацкому коллеге, что помощь Украине - главная задача ЕС для сохранения мира.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на "пророссийскую" критику словацкого премьера Роберта Фицо относительно военной помощи Украине, напомнив ему о значении поддержки страны в борьбе за свою территориальную целостность. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи Вышеградской четверки Фицо высказал мнение, что военная помощь для Украины лишь продлила конфликт, и призвал Европейский Союз активнее способствовать мирным переговорам. В ответ на это Туск подчеркнул важность помощи для Украины в удержании ее территориальной целостности.

"Угадай, Роберт, где была бы граница между россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, что это гораздо более интересный вопрос", - отметил Туск.

Эта реплика сорвала первоначальные попытки других участников встречи сохранить гармонию и сосредоточиться на общих позициях. Туск вместе с чешским премьером Фиалой поддерживали Украину, тогда как Фицо и венгерский премьер Орбан критиковали санкции, направленные против россии.

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