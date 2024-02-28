Туск відповів на «проросійську критику» Фіцо щодо військової допомоги Україні

Прем'єр Польщі нагадав словацькому колезі, що допомога Україні – головне завдання ЄС для збереження миру.

Джерело фото: bloomberg

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на «проросійську» критику словацького прем'єра Роберта Фіцо щодо військової допомоги Україні, нагадавши йому про значення підтримки країни в боротьбі за свою територіальну цілісність. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час зустрічі Вишеградської четвірки Фіцо висловив думку, що військова допомога для України лише продовжила конфлікт, і закликав Європейський Союз активніше сприяти мирним переговорам. У відповідь на це Туск підкреслив важливість допомоги для України в утриманні її територіальної цілісності.

«Вгадай, Роберте, де був би кордон між росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, що це набагато цікавіше питання», - відзначив Туск.

Ця репліка зірвала початкові спроби інших учасників зустрічі зберегти гармонію та зосередитися на спільних позиціях. Туск разом з чеським прем'єром Фіалою підтримували Україну, тоді як Фіцо та угорський прем'єр Орбан критикували санкції, спрямовані проти росії.

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