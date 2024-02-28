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  1. В мире

Интеграция украинских детей в Польше: Правительство готовит изменения в образовании

09:34, 28 февраля 2024
В Польше более половины украинских детей-беженцев не учатся в школах.
Интеграция украинских детей в Польше: Правительство готовит изменения в образовании
Источник фото: grivna.ua
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В Польше около половины украинских детей-беженцев не зарегистрировано в местных школах, что порождает вопрос об их образовании. Правительство Польши планирует внести изменения в учебную систему для решения этой проблемы в новом учебном году, сообщает oko.press.

По данным Центра гражданского образования, в Польше проживает около 293 тысяч украинских детей, прибывших с родителями после российского вторжения. Однако лишь около 185 тысяч из них посещают польские школы, из которых примерно 135 тысяч - беженцы, а остальные - дети экономических мигрантов.

Польское правительство признает, что имеет ограниченные знания о том, как украинские ученики интегрировались в польские школы и как они владеют польским языком. Проблема становится еще серьезнее, поскольку есть дети, которые учатся вне польской системы, но о них практически ничего не известно. Некоторые учатся в украинских онлайн-школах, но речь идет о том, насколько эффективно они получают образование.

Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха отметила, что правительство желает убедить украинскую власть и детей в Польше присоединиться к польской системе образования. Она подчеркнула, что это важно для подготовки детей к жизни, независимо от того, останутся ли они в Польше или вернутся в Украину.

Правительство также планирует предложить украинским детям изучать украинский язык и культуру, чтобы поддержать их идентичность. Польские школы также будут предоставлять возможность изучения украинского языка как второго иностранного языка. Однако, конкретные планы по организации обучения украинскому языку еще обсуждаются в правительстве.

Правительство также рассматривает возможность организации подготовительных занятий для украинских детей, которые уже посещали польские школы. Эти занятия должны помочь детям улучшить свои знания польского языка для успешного поступления в общеобразовательную систему.

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