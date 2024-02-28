В Украине втрое больше 40-летних: как демографические тенденции влияют на военную службу и экономику

В Украине сейчас втрое больше людей среднего возраста, чем молодых.

Источник фото: radiotrek.rv.ua

В Украине сейчас втрое больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет из-за демографического спада. Эта ситуация имеет потенциальные последствия для военной службы и демографии страны. Об этом сообщает The New York Times.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине втрое больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет", - говорится в материале.

Снижение призывного возраста в Украине, хотя и позволит обеспечить отдых военнослужащим, которые сейчас стоят на защите государства, может создать долгосрочные риски для поддержания численности населения. Призыв большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая возможные потери во время конфликта, может привести к уменьшению количества новорожденных в этом поколении украинцев.

Это может вызвать сокращение числа мужчин призывного и трудоспособного возраста через десятилетия, что поставит под угрозу как безопасность, так и экономику страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.