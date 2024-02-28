Європейські фермери привітали вигідну для них реформу торгівлі з Україною

Рішення ЄС включає розширення «аварійного гальма» на різні види продуктів.

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Фермерські організації Європейського Союзу привітали голосування у Комітеті Європейського парламенту з питань сільського господарства, яке стосувалося посилення заходів проти імпорту продуктів харчування в рамках пропозиції Комісії щодо реформування торгівлі з Україною, повідомляє Euractiv.

Згідно з прес-релізом, українські аграрії вимагають оновлення так званих автономних торгових заходів, запропонованих Єврокомісією у січні цього року. Ці заходи передбачають призупинення мит і квот на імпорт з України до червня 2025 року.

Напередодні голосування в Європарламенті зростала напруга між фермерськими організаціями в ЄС та Україні. Шість основних фермерів та асоціацій виробників продуктів харчування висловили своє незгоду з пропозицією Комісії, вважаючи її загрозою для стабільності ринку продовольчих товарів ЄС.

Водночас, ухвалений євродепутатами висновок підтримує включення всіх секторів у захисні заходи, а також розширення "аварійного гальма" на різні види продуктів харчування. Депутати також пропонують використання фонду для України на закупівлю та зберігання імпортованих продуктів харчування з метою стабілізації ринкових цін.

Крім того, розглядається поправка щодо "суспільного втручання", яке може стати інструментом управління надвиробництвом продуктів харчування. Цей механізм досі залишається актуальним для деяких продуктів, включаючи зернові, яловичину, молоко та масло.

Очікується, що торговельний комітет Європарламенту проголосує за заходи 7 березня, враховуючи всі аспекти обговорення та позиції зацікавлених сторін.

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