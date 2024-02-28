У Києві та області можливі різкі коливання рівнів води в Дніпрі

Коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища.

Впродовж кількох днів в Києві та Бориспільському районі області можливі різкі коливання рівнів води на річці Дніпро з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки – жовтий), пишуть у КМДА.

Як зазначається, коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища.

У КМДА зазначили, що рятувальні служби столиці на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, який проводить постійний аналіз розвитку гідрометеорологічної ситуації в басейні Дніпра.

Крім того, КП «Плесо» здійснює щоденний моніторинг рівня води в Русанівській протоці для попередження можливих підтоплень.

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