Україна готова підписати безпекову угоду із США, – Кулеба назвав умову

Україна чекає на рішення США щодо фінансової підтримки перед укладанням безпекової угоди.

Джерело фото: МЗС

Україна очікує на рішення Сполучених Штатів щодо продовження допомоги, після чого може бути підписана безпекова угода між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання», - підкреслив він, наголошуючи на важливості фінансової підтримки перед укладанням угоди.

Кулеба зазначив, що безпекова угода містить деталізовану інформацію, і США будуть готові підписати її лише після того, як матимуть чітке уявлення про наявні ресурси.

«Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка», - пояснив він.

Міністр закордонних справ України підкреслив, що країна не сумнівається у підписанні такої угоди зі США і очікує на позитивне рішення від американських партнерів.

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