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Заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности

15:24, 28 февраля 2024
В ближайшее время НСЗУ должно разработать форму договора, которая будет согласована Минздравом.
Заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности
Источник фото: Bogdan condr / Unsplash
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Как писала «Судебно-юридическая газета», ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы. Правительство утвердило порядок использования средств для пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов.

В Национальной службе здоровья Украины отметили, что проект будут реализовываться в рамках Программы медицинских гарантий. На это в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено 750 млн грн.

Безвозмездно получить услуги зубопротезирования смогут участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и некоторые категории военнослужащих.

В ближайшее время НСЗУ должно разработать форму договора, которая будет согласована Министерством здравоохранения. Спецификации договора будут содержать минимальные требования к медицинской услуге по зубопротезированию.

Объявление о приеме предложений от медучреждений, желающих принять участие в реализации проекта, будет размещено на сайте НСЗУ, а заключить договор с НСЗУ смогут учреждения здравоохранения любой формы собственности.

Как мы писали ранее, услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

Также мы писали, что по результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

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