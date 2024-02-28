«Зливала» окупантам розвіддані про ЗСУ: на Харківщині затримали посадовицю одного з університетів

Зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

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На Харківщині у Балаклійському районі затримали російську агентку, яка намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

Зазначається, що у зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

«Отримані відомості вона месенджером передавала «зв’язковому» російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом», — зазначили в СБУ.

Крім того зловмисниця «зливала» інформацію адміністратору російського телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

Як встановило розслідування, посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення росії.

«До уваги» спецслужб рф вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні, додала СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії рф.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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