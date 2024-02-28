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Українцям продовжили можливість перебування в США за гуманітарними паролями

10:49, 28 лютого 2024
Ухвалене рішення надає можливість українцям, строк перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років.
Українцям продовжили можливість перебування в США за гуманітарними паролями
Автор фото: Дмитро Ларін
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Міністерство національної безпеки Сполучених Штатів Америки ухвалило рішення продовжити можливість перебування українців за гуманітарними паролями на 2 роки. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Так, ухвалене рішення надає можливість українцям, строк перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років.

Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою «Uniting for Ukraine» (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

«Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф», – зауважила Маркарова.

Детальна інформація щодо умов та процедури отримання нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США за посиланням.

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