Викрали пальне на 1,2 млн гривень: у Запоріжжі судитимуть експосадовця ДСНС та 4 спільників

У Запоріжжі судитимуть експосадовця ДСНС, викритого на масштабному розкраданні пального під час війни.

Джерело фото: ДБР

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього керівника аварійно-рятувального загону ДСНС у Запоріжжі та п’яти його спільників, які зловживали пальним, призначеним для важливих дій у зоні конфлікту. Злочинна група завдала державі збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Пальне, виділене ДСНС для ліквідації наслідків обстрілів та евакуації людей, незаконно використовувалося для заправки приватних вантажівок, належних фірмам, реєстрація яких належала родичам посадовця ДСНС.

Один з рятувальників функціонував як заправник «чорного палива» та регулярно перебував на території домоволодіння полковника. Розкрадання пального були настільки розгалуженими, що керівнику ДСНС довелося організувати міні-АЗС на власній території.

Протягом січня-вересня 2022 року посадовець незаконно списав та вивів на свій «бізнес» 34 тисячі літрів пального на загальну суму майже 1,2 мільйона гривень. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні займалися перевезенням комерційних вантажів та заправкою, отримали безпідставно понад 400 тисяч гривень зарплати з держбюджету.

ДБР викрило цю схему та у червні 2023 року повідомило про підозри керівнику аварійно-рятувального загону та його спільникам. На клопотання ДБР керівник був відсторонений від посади та згодом звільнений. Його майно було арештовано, а сам він та його спільники обвинувачуються за статтею 191 та 366 Кримінального кодексу України. Ці злочини можуть бути покарані позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

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