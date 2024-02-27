Генсек НАТО Столтенберг заявив, що Альянс не планує надсилати війська в Україну

За його словами, планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

На тлі повідомлень, що лунають від західних політиків, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України. Про це повідомляє Associated Press.

За словами Столтенберга, «союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку». Тим часом будь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів.

«Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає», - наголосив генсек НАТО.

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