Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину

По его словам, планы размещения боевых войск НАТО в Украине нет.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, согласия по этому вопросу пока нет, но исключать этого нельзя.

На фоне сообщений, звучащих от западных политиков, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс не планирует посылать воинские части в Украину. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Столтенберга, «союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку». Между тем, любое решение об отправке войск потребует единодушия от всех стран-членов.

«Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения боевых войск НАТО в Украине нет», – подчеркнул генсек НАТО.

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