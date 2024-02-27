В Великобритании похитили военную форму и амуницию, предназначенную для ВСУ

Минобороны Нидерландов расследует инцидент с похищением военной формы для украинских солдат.

Источник фото: defensie.nl

В Минобороны Нидерландов сообщили о похищении военной формы и снаряжения, которые предназначались для солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), проходящих обучение за рубежом. Инцидент произошел во время транспортировки из Нидерландов в Великобританию.

Кража произошла на прошлой неделе во время ночной остановки в Великобритании. Злоумышленники разрезали тент грузового отделения гражданского грузовика, перевозившего военные товары. Точное количество комплектов, которые были похищены, не уточняется.

Минобороны Нидерландов подтверждает, что соответствующие службы расследуют инцидент. Детали о причинах и возможных подозреваемых пока не разглашаются.

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