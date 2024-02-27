На Закарпатье подозревают в антиукраинской деятельности двух настоятелей храмов УПЦ МП

Двое клириков УПЦ МП на Закарпатье получили подозрения.

На Закарпатье сразу двух настоятелей храмов Украинской православной церкви московского патриархата подозревают в деятельности в пользу россии, в частности, пропаганде кремлевских нарративов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Следователи оперативного сопровождения СБУ установили, что 30-летний и 43-летний клирики из Тячевского района через личные страницы в соцсетях публично пропагандировали среди широкой аудитории нарративы коммунистического режима, распространяли запрещенную символику и враждебный контент.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели обыски по месту жительства обоих фигурантов и изъяли у них мобильные телефоны.

В полиции пишут, что для объективного анализа по делу была проведена судебная искусствоведческая экспертиза, которая подтвердила, что эти публикации содержат запрещенный в нашей стране контент.

В настоящее время обоим священнослужителям сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Правоохранители готовят материалы для направления дела в суд.

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