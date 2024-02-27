На границе с Польшей задержали мужчину, предлагавшего 500 долларов и 450 евро за беспрепятственный пропуск

Не имея законных оснований для выезда за границу во время военного положения, мужчина попытался подкупить пограничника.

На пункте пропуска «Ягодин» задержали 39-летнего мужчину, пытавшегося подкупить пограничника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что житель Донбасса следовал в Польшу поездом «Киев-Хелм».

Не имея законных оснований для выезда за границу во время военного положения, мужчина попытался договориться с инспектором о беспрепятственном пропуске.

При содействии в незаконном пересечении украино-польской границы украинец давал пограничнику 500 долларов и 450 евро неправомерной выгоды. При попытке подкупа инспектора мужчину задержали.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 840 гривен.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

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