На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який пропонував 500 доларів та 450 євро за безперешкодний пропуск

Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік спробував підкупити прикордонника.

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На пункті пропуску «Ягодин» затримали 39-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що мешканець Донеччини слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм».

Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск.

За сприяння у незаконному перетинанні українсько-польського кордону українець давав прикордоннику 500 доларів та 450 євро неправомірної вигоди. Під час спроби підкупу інспектора чоловіка затримали.

Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

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