Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Суддя з Херсону не змогла звільнитися у відставку, тому що залишилась на окупованій території

Суддя Господарського суду Херсонської області добровільно евакуювалася на Лівий берег Дніпра.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

  1. В Україні

На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який пропонував 500 доларів та 450 євро за безперешкодний пропуск

18:02, 27 лютого 2024
Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік спробував підкупити прикордонника.
На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який пропонував 500 доларів та 450 євро за безперешкодний пропуск
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пункті пропуску «Ягодин» затримали 39-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що мешканець Донеччини слідував до Польщі потягом «Київ-Хелм».

Не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік спробував домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск.

За сприяння у незаконному перетинанні українсько-польського кордону українець давав прикордоннику 500 доларів та 450 євро неправомірної вигоди. Під час спроби підкупу інспектора чоловіка затримали.

Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду