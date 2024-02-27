Суд в Києві відновив справу віп-наркодилера: йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Прокурори в Київському апеляційному суді скасували незаконне рішення про закриття справи.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Справа щодо віп-наркодилера буде продовжена слухатися в суді, оскільки прокурори скасували незаконне рішення про її закриття. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з принциповою позицією прокурорів, Київський апеляційний суд скасував неправомірне рішення Печерського районного суду про закриття кримінального провадження щодо киянина, якого обвинувачують у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та у зберіганні боєприпасів. Справу направлено на новий розгляд до Печерського районного суду.

Поліція затримала киянина в 2022 році після продажу кокаїну. Під час огляду при собі у нього вилучили 23 пакетики наркотичних засобів. Також під час обшуків у помешканні затриманого вилучили бойові набої, пакетики для фасування та електронні ваги.

Прокуратура повідомила наркодилеру про підозру у систематичному незаконному збуті кокаїну та у зберіганні боєприпасів без дозволу. За результатами досудового розслідування обвинувальний акт утратив чинність через закриття справи у травні 2023 року, але прокуратура оскаржила це рішення. Київський апеляційний суд погодився з прокурорами, і справу відновлено для подальшого розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Також варто зазначити, що в іншій справі щодо збуту кокаїну цей же чоловік вже засуджений до 5 років позбавлення волі Бориспільським судом і зараз перебуває під вартою.

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