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  1. В Україні

Екснардеп Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу

12:04, 27 лютого 2024
Підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за нього повну заставу.
Екснардеп Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу
Джерело фото: Альона Рубель / Економічна правда
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Колишній народний депутат України Сергій Пашинський, якого 26 лютого відправили під варту, сьогодні вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 272,5 мільйона гривень.

«Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу», - написав він.

Він зазначив, що повертається до своїх обов’язків.

«Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх "розмов"!», - додав екснардеп.

Прокурори САП просили арештувати Пашинського з можливістю внесення застави у розмірі 299,9 мільйонів гривень. У свою чергу, захист підтверджував необгрунтованість підозри та готовність колишнього депутата співпрацювати з слідством.

Під час судового засідання Пашинський заявив, що ніколи не був бізнес-партнером Сергія Тищенка та не мав жодних фінансових операцій з нафтопродуктами. Його адвокати стверджували, що на посаді в.о. голови адміністрації Президента він не мав повноважень впливати на роботу правоохоронних та інших органів влади.

Насамкінець, суд вирішив залишити Пашинського під вартою до 25 квітня 2024 року з можливістю внесення застави.

Раніше Пашинському оголосили підозру

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