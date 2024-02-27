Экс-нардеп Сергей Пашинский вышел из СИЗО под залог

Предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за него полный залог.

Источник фото: Алена Рубель / Экономическая правда

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский, которого 26 февраля отправили под стражу, сегодня вышел из СИЗО после внесения залога в размере 272,5 миллиона гривен.

«Только что предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу», – написал он.

Он отметил, что возвращается к своим обязанностям.

«Кроме того, мы уже подали заявление о преступлении по поводу фальсификации якобы моих "разговоров"!», - добавил экс-нардеп.

Прокуроры САП просили арестовать Пашинского с возможностью внесения залога в размере 299,9 миллионов гривен. В свою очередь, защита подтверждала необоснованность подозрения и готовность бывшего депутата сотрудничать со следствием.

Во время судебного заседания Пашинский заявил, что никогда не был бизнес-партнером Сергея Тищенко и не имел никаких финансовых операций с нефтепродуктами. Его адвокаты утверждали, что в должности и.о. главы администрации Президента он не имел полномочий влиять на работу правоохранительных и других органов власти.

Наконец, суд решил оставить Пашинского под стражей до 25 апреля 2024 года с возможностью внесения залога.

Ранее Пашинскому было объявлено о подозрение.

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