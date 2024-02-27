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Суд в Киеве возобновил дело вип-наркодилера: ему грозит до 10 лет лишения свободы

18:21, 27 февраля 2024
Прокуроры в Киевском апелляционном суде отменили незаконное решение о закрытии дела.
Суд в Киеве возобновил дело вип-наркодилера: ему грозит до 10 лет лишения свободы
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Дело в отношении вип-наркодилера будет продолжено слушаться в суде, поскольку прокуроры отменили незаконное решение о его закрытии. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно принципиальной позиции прокуроров, Киевский апелляционный суд отменил неправомерное решение Печерского районного суда о закрытии уголовного производства в отношении киевлянина, которого обвиняют в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и в хранении боеприпасов. Дело направлено на новое рассмотрение в Печерский районный суд.

Полиция задержала киевлянина в 2022 году после продажи кокаина. Во время осмотра при себе у него изъяли 23 пакетика наркотических средств. Также во время обысков в квартире задержанного изъяли боевые патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Прокуратура сообщила наркодилеру о подозрении в систематическом незаконном сбыте кокаина и в хранении боеприпасов без разрешения. По результатам досудебного расследования обвинительный акт утратил силу из-за закрытия дела в мае 2023 года, но прокуратура обжаловала это решение. Киевский апелляционный суд согласился с прокурорами, и дело возобновлено для дальнейшего рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также стоит отметить, что в другом деле по сбыту кокаина этот же человек уже приговорен к 5 годам лишения свободы Бориспольским судом и сейчас находится под стражей.

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