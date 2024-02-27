На Закарпатті підозрюють в антиукраїнській діяльності двох настоятелів храмів УПЦ МП

Двоє кліриків УПЦ МП на Закарпатті отримали підозри.

На Закарпатті одразу двох настоятелів храмів Української православної церкви московського патріархату підозрюють у діяльності на користь росії, зокрема, пропаганді кремлівських наративів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Слідчі за оперативного супроводу СБУ встановили, що 30-річний та 43-річний клірики з Тячівського району через особисті сторінки у соцмережах публічно пропагували серед широкої аудиторії наративи комуністичного режиму, поширювали заборонену символіку та ворожий контент.

У рамках досудового розслідування, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання обох фігурантів та вилучили у них мобільні телефони.

У поліції пишуть, що для об’єктивного аналізу у справі було проведено судову мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що ці публікації містять заборонений у нашій країні контент.

Наразі обом священнослужителям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Правоохоронці готують матеріали для скерування справи до суду.

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