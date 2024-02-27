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  1. У світі

У Великій Британії викрали військову форму та амуніцію, призначену для ЗСУ

14:37, 27 лютого 2024
Міноборони Нідерландів розслідує інцидент з викрадення військової форми для українських солдат.
У Великій Британії викрали військову форму та амуніцію, призначену для ЗСУ
Джерело фото: defensie.nl
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В Міноборони Нідерландів повідомили про викрадення військової форми та спорядження, які призначалися для солдат Збройних Сил України (ЗСУ), що проходять навчання за кордоном. Інцидент трапився під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії.

Крадіжка сталася минулого тижня під час нічної зупинки у Великій Британії. Зловмисники розрізали тент вантажного відділення цивільної вантажівки, що перевозила військові товари. Точна кількість комплектів, які були викрадені, не уточнюється.

Міноборони Нідерландів підтверджує, що відповідні служби розслідують інцидент. Деталі щодо причини та можливих підозрюваних поки не розголошуються.

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