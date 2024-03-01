Канада готова відправити своїх військових в Україну, але без участі у бойових діях

Вони не братимуть участь у бойових діях, але готові навчати українських солдатів.

Канада може відправити в Україну певну кількість військовослужбовців. Вони не братимуть участь у бойових діях, але готові навчати українських солдатів. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю Toronto Star.

Міністр зазначив, що ідея відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Хоча Канада, як і багато інших країн НАТО, виступила проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона.

Блер заявив про можливу небойову місію канадських військових.

Йдеться про відправку обмеженої кількості військовослужбовців для навчання українських захисників на території Україна за умови, що така операція буде проводитися далеко від лінії фронту.

Як зазначається, безпекова угода між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, «коли дозволять умови».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну.

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