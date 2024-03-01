Працівники органів місцевого самоврядування не можуть отримувати зарплати менші за мінімалку, — у Раді зареєстрували законопроєкт

Проєкт закону також встановлює, що премії обов'язково мають оприлюднюватися на сайтах органів місцевого самоврядування із обгрунтуванням.

У п’ятницю, 1 березня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11054 щодо забезпечення гідних умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування. Про це повідомив народний депутат Віталій Безгін.

«Працівники органів місцевого самоврядування не можуть отримувати зарплати менші за мінімалку.

Ми мали б вирішити це питання ще під час ухвалення законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування, але він повноцінно запрацює тільки по завершенню воєнного стану!

Тому, сьогодні зареєстрували законопроект в одну сторінку #11054, який активує вже зараз дві норми:

Зарплата не менше за МЗП.

Премії обов'язково оприлюднюються на сайтах ОМС із обгрунтуванням», — зазначив Безгін.

Наразі текст законопроєкту відсутній.

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