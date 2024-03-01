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Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

  1. В Україні

Адвокатесі, яка називала Україну російською територією, обрано запобіжний захід

13:03, 1 березня 2024
Жінка стверджувала, що Україна перебуває під «іноземним управлінням», а Майдан мав на меті «розвал країни».
Адвокатесі, яка називала Україну російською територією, обрано запобіжний захід
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру адвокатесі у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою. Вона протягом декількох років у мережі Інтернет поширювала серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювана, сформувавши стосовно себе імідж адвоката та експерта у «політичних справах», приймала участь у програмах на російських та проросійських медіа. У своїх численних інтерв’ю вона поширювала маніпулятивні матеріали з виключним негативом щодо України.

У сюжетах жінка стверджувала, що Україна перебуває під «іноземним управлінням», а Майдан мав на меті «розвал країни». Зазначала, що правоохоронці нібито чинять свавілля.

Також жінка вказувала на «наявність неонацистів та фашистів при владі в Україні та існування нацистських воєнізованих формувань».

Крім того, жінка у своїх інтерв’ю неодноразово виявляла зневагу до держави, її нації та мови, особливу увагу звертала на те, що українську мову нібито штучно видумали, а галицький акцент більшість українців «взагалі не розуміють». Транслювала переконання, що Україна є «мертвонародженою дитиною, яку видали за живу», «країною 404» та є російською територією.

У прокуратурі додають, що все це забезпечувало рф ідеологічною допомогою в проведенні підривної діяльності проти України.  

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