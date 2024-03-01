Адвокатесі, яка називала Україну російською територією, обрано запобіжний захід

Жінка стверджувала, що Україна перебуває під «іноземним управлінням», а Майдан мав на меті «розвал країни».

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру адвокатесі у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою. Вона протягом декількох років у мережі Інтернет поширювала серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювана, сформувавши стосовно себе імідж адвоката та експерта у «політичних справах», приймала участь у програмах на російських та проросійських медіа. У своїх численних інтерв’ю вона поширювала маніпулятивні матеріали з виключним негативом щодо України.

У сюжетах жінка стверджувала, що Україна перебуває під «іноземним управлінням», а Майдан мав на меті «розвал країни». Зазначала, що правоохоронці нібито чинять свавілля.

Також жінка вказувала на «наявність неонацистів та фашистів при владі в Україні та існування нацистських воєнізованих формувань».

Крім того, жінка у своїх інтерв’ю неодноразово виявляла зневагу до держави, її нації та мови, особливу увагу звертала на те, що українську мову нібито штучно видумали, а галицький акцент більшість українців «взагалі не розуміють». Транслювала переконання, що Україна є «мертвонародженою дитиною, яку видали за живу», «країною 404» та є російською територією.

У прокуратурі додають, що все це забезпечувало рф ідеологічною допомогою в проведенні підривної діяльності проти України.

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