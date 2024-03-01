У Києві відновлює роботу один із автобусних маршрутів, мапа

2 березня відновлює роботу автобусний маршрут № 52.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що 2 березня автобусний маршрут № 52 «Вулиця Закарпатська – станція метро «Либідська» відновлює роботу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що маршрут покращить транспортне забезпечення мешканців мікрорайону Мишоловка, а також відвідувачів спеціалізованих медичних установ.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, який пристосований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема на кріслах колісних.

Розклад руху автобусів буде оприлюднений на сайті КП «Київпастранс».

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