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Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

  1. В Україні

У Києві відновлює роботу один із автобусних маршрутів, мапа

14:00, 1 березня 2024
2 березня відновлює роботу автобусний маршрут № 52.
У Києві відновлює роботу один із автобусних маршрутів, мапа
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Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що 2 березня автобусний маршрут № 52 «Вулиця Закарпатська – станція метро «Либідська» відновлює роботу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що маршрут покращить транспортне забезпечення мешканців мікрорайону Мишоловка, а також відвідувачів спеціалізованих медичних установ.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги, який пристосований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема на кріслах колісних.

Розклад руху автобусів буде оприлюднений на сайті КП «Київпастранс».

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