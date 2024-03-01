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За $6 500 обіцяв «вирішити питання» отримання групи інвалідності: перед судом постане керівник юркомпанії

21:44, 1 березня 2024
Зловмисник обіцяв колишньому бійцю ТРО вплинути на членів МСЕК та домовитись аби вони ухвалили «позитивне рішення» щодо встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності без проходження медкомісії.
За $6 500 обіцяв «вирішити питання» отримання групи інвалідності: перед судом постане керівник юркомпанії
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Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пропонував за гроші вплинути на прийняття рішення посадовими особами МСЕК при встановлення групи інвалідності.

У столичній поліції зазначили, що затриманий є керівником юридичної компанії.

Встановлено, що зловмисник, маючи знайомства з медиками, у серпні 2023 року обіцяв колишньому бійцю ТРО вплинути на членів МСЕК та домовитись аби вони ухвалили «позитивне рішення» щодо встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності без фактичного проходження медкомісії.

Чоловік, якому обвинувачений обіцяв допомогти, проходив військову службу в лавах територіальної оборони в Київській області та отримав травму, пов'язану з опорно-руховим апаратом і планував оформлення документів. «Фігурант натомість повідомив, що наразі охочих отримати групу інвалідності дуже багато, тож процес займає багато часу і пробувати оформлювати документи самостійно він не радить. Мовляв, зараз чимало людей з гіршими травмами, однак за 5 тисяч доларів він може допомогти вирішити це питання з МСЕК», — розповіли у прокуратурі.

Згодом обвинувачений повідомив, що ціна послуги становить 6500 доларів, при цьому, якщо не вдасться оформити другу групу, спробує оформити третю.

За кілька днів обвинувачений попросив передати йому аванс - 4000 доларів та наявні медичні довідки, паспорт та військовий квиток. При цьому попередив, що за документами колишній військовий перебуватиме нібито на стаціонарі у лікарні з метою збирання первинних документів для оформлення інвалідності.

Під час отримання авансу у сумі 4000 доларів зловмисник був затриманий.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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