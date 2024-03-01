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В техникумах можно будет выучиться на оператора дронов: детали рассказал Федоров

15:15, 1 марта 2024
Новая программа будет внедрена в семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.
В техникумах можно будет выучиться на оператора дронов: детали рассказал Федоров
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В семи профессионально-технических учебных заведениях Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, новая программа будет внедрена в семи профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии», - отметил министр.

По его словам, для Украины важно уметь управлять гражданским дроном.

«Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны», - заявил Федоров.

Реформа профтехобразования продолжается, недавно более 200 заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов.

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