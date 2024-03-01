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  1. В Україні

Рада має всі шанси ухвалити закон про мобілізацію до кінця березня, — Федір Веніславський

10:54, 1 березня 2024
За його словами, на початку березня підготують порівняльну таблицю, а в кінці місяця - відбудеться голосування в залі.
Рада має всі шанси ухвалити закон про мобілізацію до кінця березня, — Федір Веніславський
Фото: rbc.ua
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Комітет Верховної ради опрацьовує понад 4 тисячі поправок, які народні депутати внесли до законопроекту про мобілізацію, котрий ще мають ухвалити в другому читанні.

Попри таку кількість правок,  парламент має всі шанси ухвалити законопроєкт вже до кінця березня. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, орієнтовно 4 березня секретаріат парламенту має вже підготувати порівняльну таблицю до законопроєкту про мобілізацію.

До постатейного обговорення та врахування чи відхилення цих правок разом з тими, хто їх подавав, можуть приступити 5-6 березня.

«Оптимістично – що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично – до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати та направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні», – зазначив Веніславський.

Раніше ми писали, що перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу, адже кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Як ми писали, відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року. 

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроєкту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

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