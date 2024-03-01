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  1. В Україні

На Донеччині судитимуть осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових

21:12, 1 березня 2024
Привласнені харчі зловмисники збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною.
На Донеччині судитимуть осіб, які привласнили понад 3 тонн продовольчих товарів для військових
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо двох військовослужбовців, які привласнювали та розпродавали продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

Слідство встановило, що начальник продовольчого складу військової частини разом з керівником їдальні занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців.

Привласнені харчі зловмисники збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники «списали» понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини, зазначає Бюро.

Під час чергової спроби продажу продовольства працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини. У ході обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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